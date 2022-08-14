Haberler Basketbol Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Polonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:30
Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Polonya maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da NTV'de canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

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