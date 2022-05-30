Haberler Basketbol Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko play-off yarı final 3. maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off yarı final serisinde üçüncü maç merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 30 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki maç sonunda 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 94-69 kazanırken, ikinci müsabakadan Darüşşafaka, 82-81 galip ayrıldı.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda ise konuk ekipler galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 75-65 mağlup ederken, Darüşşafaka da 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yendi.

DİĞER
Küçük Besleme'nin Bilge'sinin değişimi muhteşem oldu! 'Küçük Besleme' ile hafızalara kazınan Nur Kulakoğlu şimdi bambaşka!
6 katlı binanın terasından düşen Azra mucize eseri kurtuldu! Kaydıraktan düştüğünü zannediyor
Atiba için yönetim devrede! Ismael...
Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Efes Cimbom'u devirdi seriye eşitlik geldi!
Elmas'tan flaş tepki! Salonu terk etti
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman?
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu! 10:08
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 10:05
Atiba için yönetim devrede! Ismael... Atiba için yönetim devrede! Ismael... 09:48
Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz" Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz" 09:47
Dev indirim! G.Saray'da kalmak için... Dev indirim! G.Saray'da kalmak için... 08:19
Sergen Yalçın da istemişti! Beşiktaş tekrar gündemine aldı Sergen Yalçın da istemişti! Beşiktaş tekrar gündemine aldı 07:58
Daha Eski
Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı 01:30
Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya yükseldi Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya yükseldi 01:28
Altınordu’da taviz yok! Altınordu’da taviz yok! 01:17
Göz-Göz’de Di Santo gitti Göz-Göz’de Di Santo gitti 01:16
Kaf-Kaf’ın borcu 1.2 milyar TL Kaf-Kaf’ın borcu 1.2 milyar TL 01:16
Sakarya’da başkan yeniden Genç! Sakarya’da başkan yeniden Genç! 01:15