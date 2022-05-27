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Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ile Galatasaray Nef play-off yarı final serisinin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:25 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:30
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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