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Galatasaray - Fenerbahçe Safiport: 69-63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, ezeli rakibinin resmi maçlardaki 14 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:10
Galatasaray - Fenerbahçe Safiport: 69-63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar böylece, ezeli rakibinin resmi maçlardaki 14 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

Sarı-kırmızılı ekipte Kelsey Plum kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin
FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 36-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-46

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