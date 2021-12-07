Kaf-Kaf’a şok

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Bank Yahav'a 85-65 mağlup oldu. Maça iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodu 26-12 üstün tamamladı. İkinci periyotta Hapoel, bir ara farkı 21 sayıya kadar (37-16) çıkarsa da, 13-0'lık seri yakalayan Karşıyaka arayı kapattı: 29-37. Devreyi 40-35 önde bitiren İsrail ekibi, ikinci yarıya da etkili başladı ve final periyoduna 62-56 üstün girdi. Son periyotta farkı yeniden açan Hapoel Bank Yahav, maçtan 85-65 galip ayrıldı. Grupta üçüncü yenilgisini alan Pınar Karşıyaka 7 puanla 3'üncü sırada kalırken, liderlik yarışında da yara aldı.