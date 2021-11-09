Haberler Basketbol Galatasaray Nef - Igokea: 82-74 | FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Nef - Igokea: 82-74 | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 3. galibiyetini alıp, gruptan çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 22:08
Galatasaray Nef - Igokea: 82-74 | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel

Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2

1. Periyot: 15-19

Devre: 34-34

3. Periyot: 60-59


SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor