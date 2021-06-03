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- Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

play-off final serisi maçında ile Beko karşı karşıya gelecek. 'de şampiyon olan Anadolu Efes, saha avantajını kaybetmemek için ezeli rakibini mağlup etmek istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak seri avantajını yakalama peşinde... Peki, Anadolu Efes - maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Sinan Erdem Salonu'nda oyanancak karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 13:43
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'nde final heyecanı başlıyor. ile Beko'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ilk maç Sinan Erdem'de oynanacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da 'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

3 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - maçı saat 17:00'de başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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