Büyükçekmece Basketbol Anadolu Efes 83-94 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.
Büyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı
Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-45
3. Periyot: 60-72