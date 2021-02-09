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Anadolu Efes 83-94 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 21'inci  haftasında Anadolu Efes, deplasmanda 'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:22
Büyükçekmece Basketbol Anadolu Efes 83-94 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 21'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda 'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.

Büyükçekmece Basketbol: 17, 2, 9, 13, 17, 19, 6, , Bekir Sabri Karlı

Anadolu Efes: Beaubois 12, 19, 13, Anderson 14, 12, 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1

1. Periyot: 19-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 60-72

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