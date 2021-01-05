Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Fortitudo : 80-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2. hafta erteleme maçında , ekibi Fortitudo ’yı 80-69 mağlup etti. Pınar 'nın 4. maçta 2. galibiyetine ulaştığı grupta, İtalyan ekibi ise 4. yenilgisini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 22:14
Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
'nda temsilcimiz , lider karşısında aldığı üst üste 2 yenilginin ardından evindeki erteleme sınavında Fortitudo 'yı mağlup ederek 16 Turu yarışını sürdürdü: 80-69. Bamberg'in üst turu garantilediği grupta 4 maçta 2'nci galibiyetini elde ederek adını son 16 takım arasına yazdırma mücadelesinde 'i yakalayan Kaf-Kaf'ta 20 sayıyla oynadı. ekibi Bologna ise 4 maçta 4'üncü mağlubiyetini alarak üst tur şansını yitirdi. , grupta sonraki maçta 12 Ocak'ta yine Bologna'ya konuk olacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta temsilcimiz periyodun bitimine 2 dakikada M'Baye'nin turnikesiyle ilk kez 17-15 öne geçti. İlk 10 dakikada 19-17 yeşil-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşıyaka, ikinci periyotta Morgan, , , ve 'nin skor katkısıyla farkı 13 sayıya çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 41-31 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyot 57-49'la geçildi. Dördüncü periyotta İtalyan temsilcisinin farkı kapatmaya çalıştığı bölümlerde Metecan, Henry ve Taylor'la kritik 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 80-69 galip ayrıldı.

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