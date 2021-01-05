Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta temsilcimiz periyodun bitimine 2 dakikada M'Baye'nin turnikesiyle ilk kez 17-15 öne geçti. İlk 10 dakikada 19-17 yeşil-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşıyaka, ikinci periyotta Morgan, Taylor, Metecan, Semih ve Henry'nin skor katkısıyla farkı 13 sayıya çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 41-31 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyot 57-49'la geçildi. Dördüncü periyotta İtalyan temsilcisinin farkı kapatmaya çalıştığı bölümlerde Metecan, Henry ve Taylor'la kritik 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 80-69 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Fortitudo Bologna’yı 80-69 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın 4. maçta 2. galibiyetine ulaştığı grupta, İtalyan ekibi ise 4. yenilgisini aldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta temsilcimiz periyodun bitimine 2 dakikada M'Baye'nin turnikesiyle ilk kez 17-15 öne geçti. İlk 10 dakikada 19-17 yeşil-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşıyaka, ikinci periyotta Morgan, Taylor, Metecan, Semih ve Henry'nin skor katkısıyla farkı 13 sayıya çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 41-31 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyot 57-49'la geçildi. Dördüncü periyotta İtalyan temsilcisinin farkı kapatmaya çalıştığı bölümlerde Metecan, Henry ve Taylor'la kritik 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 80-69 galip ayrıldı.