Haberler Basketbol Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata oldu

'ın yeni başantrenörü oldu

Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Sarı-kırmızılılarda 'la yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen 'yla anlaşma sağlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:41
Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata oldu

Kulübü, başantrenör ile yolların ayrılmasının ardından ile anlaşma sağladı. Ertuğrul Erdoğan'ın yardımcılığını yürüten ve Erdoğan ile yollar ayrıldıktan sonra geçici başantrenörlük görevini üstlenen Ömer Uğurata, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımın başında olacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevi için, şimdiye kadar takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Ömer Uğurata'ya başantrenörlük görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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