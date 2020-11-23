Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor Tutku Açık ile yollarını ayırdı!

ile yollarını ayırdı!

Basketbol ekibi , başantrenör ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, genç çalıştırıcıyla çıktığı 8 lig maçının 3'ünü kaybetmişti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:29
Frutti Extra Bursaspor Tutku Açık ile yollarını ayırdı!

Basketbol 'de istediği sonuçları alamayan 'da başantrenör ile yolların ayrıldığını açıklandı.

Yeşil beyazlı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sezon başında Frutti Extra Bursaspor'umuzda baş antrenör olarak göreve getirilen Tutku Açık ile yollarımızı karşılıklı olarak yapılan görüşmeler neticesinde ayrılmıştır. Açık'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine antrenörlük kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Bursaspor, Tutku Açık yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 8 maçın 3'ünü kazandı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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