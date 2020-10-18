Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya, Beşiktaş'ı 94-94 yenerek 4'te 4 yaptı. Diğer sonuçlar: Galatasaray-Elazığ Özel İdare: 75-57, Adana- Kayseri: 83-70, Aydın- Ormanspor: 75-58. Bugün: 15.00: İzmit Bld.-Botaş, 16.00: Hatay BŞB-Canik Bld., 17.30: Fenerbahçe- Mersin Yenişehir Belediye.
Kara Kartal’a darbe: 94-98
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya, Beşiktaş'ı 94-94 yenerek 4'te 4 yaptı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50