Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji Badalona'ya 91-72 mağlup oldu

Badalona'ya mağlup oldu

Temsilcimiz Basketbol ULEB A Grubu'nun 3. hafta maçında karşı karşıya geldi ekibi 'ya yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 21:20
Bahçeşehir Koleji Badalona'ya 91-72 mağlup oldu

Basketbol ULEB A Grubu'nun 3. hafta maçında , 'nın takımına yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 10-9 önde geçti. Müsabakanın 6. dakikadan itibaren potasındaki sayılara ve farkı çift hanelere çıkmasına engel olamayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 28-16 geride kapattı. İkinci periyotta farkı çift hanelerde tutan İspanya temsilcisi, devre arasına 50-40 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü periyodunu 75-57 geride kapatan Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte de farkı eritemedi ve parkeden 91-72 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Joventut Badalona, 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

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