Bahçeşehir Koleji Badalona'ya 91-72 mağlup oldu

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona takımına 91-72 yenildi.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 10-9 önde geçti. Müsabakanın 6. dakikadan itibaren potasındaki sayılara ve farkı çift hanelere çıkmasına engel olamayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 28-16 geride kapattı. İkinci periyotta farkı çift hanelerde tutan İspanya temsilcisi, devre arasına 50-40 üstün girdi.
Müsabakanın üçüncü periyodunu 75-57 geride kapatan Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte de farkı eritemedi ve parkeden 91-72 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Joventut Badalona, 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.