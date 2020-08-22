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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Türkoğlu’ndan tebrik

Türkoğlu’ndan tebrik

Başkanı , 'na seçilen 'yu tebrik etti.

Başkanı , 'na seçilen 'yu tebrik etti. Türkoğlu, "Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen dostum Andrei Kirilenko'yu tebrik ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Umarım 2. dönemimizde de iş birliğimiz devam eder" dedi.
  1. 22.8.2020
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