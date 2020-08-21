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21 Ağustos 2020, Cuma
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15 takımla oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak

Türkiye Federasyonu (), Basketbol 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanacağını duyurdu.

Türkiye Federasyonu (), Basketbol 'nin 15 takımla oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TBF , Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün çekilme kararı sonrası, Merkezefendi Belediyesi Basket Spor Kulübünün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvuruyu inceledi.

Denizli ekibinin başvurusu, "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda" istenen şartları karşılayamaması nedeniyle TBF Yönetim Kurulu tarafından reddedildi. Böylece ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararı verildi.

  1. 21.08.2020
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