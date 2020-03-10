Beşiktaş ve Türk Telekom çeyrek final için karşı karşıya! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Beşiktaş ve Türk Telekom çeyrek final için karşı karşıya!

Beşiktaş ve için karşı karşıya!

Beşiktaş ve Türk Telekom çeyrek final için karşı karşıya!

ve son 16 turu rövanş maçında çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. İlk maçı Türk Telekom 89-78 kazanmıştı.

son 16 turu rövanş maçında ile , yarın karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında 'da oynanan mücadeleyi Türk Telekom 89-78 kazandı. Türk Telekom, yarınki maçı da kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galibiyeti halinde çeyrek finale çıkacak takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak 3. maç sonunda belli olacak. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde 'nın JDA Dijon ile 'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş ve Türk Telekom çeyrek final için karşı karşıya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN