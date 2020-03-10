Beşiktaş ve Türk Telekom çeyrek final için karşı karşıya!
Beşiktaş Sompo Sigorta ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. İlk maçı Türk Telekom 89-78 kazanmıştı.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom, yarın karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan mücadeleyi Türk Telekom 89-78 kazandı. Türk Telekom, yarınki maçı da kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galibiyeti halinde çeyrek finale çıkacak takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak 3. maç sonunda belli olacak. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.
- 10.03.2020
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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