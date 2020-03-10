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10 Mart 2020, Salı
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Efes çok farklı

Efes çok farklı

Basketbolda Avrupa’daki gururumuz olan lacivert-beyazlılar, ’de evinde ağırladığı ’u farklı (103-79) geçti.

Avrupa Ligi'nin tozunu atan , içeride de tam gaz devam ediyor... Lacivert-beyazlı ekip, ING Süper Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Basketbol'u 103-79 mağlup etti. Efes'in tutuk başladığı maçın ilk çeyreği 23-21 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta açılan Anadolu Efes, 35-13'lük seri yakalayarak soyunma odasına 20 sayı farkla (56-36) önde girdi. Gaziantep ikinci yarıya da etkili başladı ve 27-26 almasına rağmen final periyo duna 82-63 mağlup girdi. Son çeyrekte 21-16'lık seri yakalayan Efes, parkeden 103-79 galip ayrıldı. 19. galibiyetini alan ve 1 maçı eksik olan lacivert beyazlılar, ligde ikinci sıradayı bırakmadı.
  1. 10.3.2020
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