Türk Telekom Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi, finale yükselerek kupayı müzesine götürmek. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...
Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı saf dışı bırakan Türk Telekom ile Balıkesir temsilcisi Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde rakip oldular. İki ekip de kazanıp finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...
TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk Telekom'un Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geldiği maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko 91-67 kazanmıştı. Türk Telekom ise iki yıl üst üste yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 20:37
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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