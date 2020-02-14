Türk Telekom Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE

Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı saf dışı bırakan Türk Telekom ile Balıkesir temsilcisi Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde rakip oldular. İki ekip de kazanıp finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...

TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom'un Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geldiği maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko 91-67 kazanmıştı. Türk Telekom ise iki yıl üst üste yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.