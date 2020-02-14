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14 Şubat 2020, Cuma
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Türk Telekom Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE

Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde 'yı eleyen , ile karşı karşıya geliyor. 'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi, finale yükselerek kupayı müzesine götürmek. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...

Basketbol yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde ekibi 'yı saf dışı bırakan ile temsilcisi Bandırma'yı eleyen , yarı finalde rakip oldular. İki ekip de kazanıp finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...

TÜRK TELEKOM-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom'un Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yla karşı karşıya geldiği maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe Beko 91-67 kazanmıştı. Türk Telekom ise iki yıl üst üste yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 20:37
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