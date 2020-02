Shane Larkin adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi

Bu sezon THY Euroleague'de sergilediği performansla Avrupa'nın en başarılı basketbolcuları arasında gösterilen Shane Larkin, Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynama hakkı kazanmıştı.

Başarılı sporcunun, tıpkı 2015'te Türk vatandaşlığına geçerek Ali Muhammed adını alan Fenerbahçeli basketbolcu Bobby Dixon gibi adını değiştireceği iddia ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolanan haberler üzerine bir açıklama yapan ABD asıllı Shane Larkin, kendi adıyla devam edeceğini, ismini değiştirmeyeceğini dile getirdi.

All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship. ???????????????