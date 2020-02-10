Shane Larkin adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi

Shane Larkin adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi

'ın yıldız basketbolcusu 'in geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanmıştı. Başarılı sporcu, adını değiştireceği yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bu sezon Euroleague'de sergilediği performansla Avrupa'nın en başarılı basketbolcuları arasında gösterilen , Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynama hakkı kazanmıştı.

Başarılı sporcunun, tıpkı 2015'te Türk vatandaşlığına geçerek Ali Muhammed adını alan Fenerbahçeli basketbolcu Bobby Dixon gibi adını değiştireceği iddia ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolanan haberler üzerine bir açıklama yapan ABD asıllı Shane Larkin, kendi adıyla devam edeceğini, ismini değiştirmeyeceğini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Shane Larkin'e milli takım forması hediye etti

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  1. 10.02.2020
  2. Güncelleme: 10.02.2020 14:55
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