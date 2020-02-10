Shane Larkin adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi
Anadolu Efes'ın yıldız basketbolcusu Shane Larkin'in geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanmıştı. Başarılı sporcu, adını değiştireceği yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Bu sezon THY Euroleague'de sergilediği performansla Avrupa'nın en başarılı basketbolcuları arasında gösterilen Shane Larkin, Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynama hakkı kazanmıştı.
Başarılı sporcunun, tıpkı 2015'te Türk vatandaşlığına geçerek Ali Muhammed adını alan Fenerbahçeli basketbolcu Bobby Dixon gibi adını değiştireceği iddia ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolanan haberler üzerine bir açıklama yapan ABD asıllı Shane Larkin, kendi adıyla devam edeceğini, ismini değiştirmeyeceğini dile getirdi.
All reports I am changing my name are false. The name I was born with is the name I will keep for my Turkish Citizenship. ???????????????— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) February 10, 2020
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 14:55
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
Yorum
karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
Shane Larkin adını değiştireceği yönündeki iddialara yanıt verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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