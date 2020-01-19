A Spor’da dev şölen! All-Star 2020 CANLI İZLE...
Basketbolun yıldızları bugün ING All-Star’da kozlarını paylaşıyor... Sinan Erdem Spor Salonu'nda 17.’si gerçekleştirilen bu önemli organizasyon A Spor ekranlarında! Birbirinden keyifli yarışmalara ve çekişmeli anlara sahne olması beklenen dev organizasyonda yok yok...
Türkiye Süper Ligi'nin yıldızlarının sahne alacağı ING All-Star 2020, İstanbul'da yapılıyor... 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı...
Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında All-Star 2020, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanıyor...
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Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya...
Ergin Ataman'ın yöneteceği Kırmızı Takım'ın ilk beşinde Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'ten ikişer isim var. Aaron Harrison ve Zach Auguste ikilisine Shane Larkin ve Sertaç Şanlı'nın yanında Beşiktaş Sompo Sigorta'dan Shaq McKissic eşlik edecek.
Ufuk Sarıca yönetimindeki Beyaz Takım ise Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ve Melih Mahmutoğlu'nun yanında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan Jordon Crawford, Pınar Karşıyaka'dan Amath M'Baye ve Türk Telekom'dan Moustapha Fall üçlüsüyle sahada yer alacak.
SMAÇ YARIŞMASI MERAKLA BEKLENİYOR
All-Star organizasyonlarının büyük ilgi gören etkinliği smaç yarışmasını basketbolseverler merakla bekliyor.
ING Smaç Yarışması'nda Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Derrick Williams (Fenerbahçe Beko), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) boy gösterecek.
3 SAYI YARIŞMASINDA İDDİALI İSİMLER
Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.
Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski, 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.
YENİ BİR YARIŞMA
ING All-Star 2020'de Lenovo Şut Yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek.
Ligde oynayan bir oyuncu ile basketbolu bırakmış birer erkek ve kadın oyuncudan oluşacak 3 takım, bu etkinlikte yarışacak. Çeşitli parkurlarda yapılan şutlardan sonra en hızlı olan takım şampiyonluğu elde edecek.
Lenovo Şut Yarışması'nda takımlar şöyle belirlendi:
Kırmızı Takım: Esra Şencebe (Eski basketbolcu), Ender Arslan (Frutti Bursaspor), Tufan Ersöz (Eski basketbolcu).
Mavi Takım: Nevriye Yılmaz (Eski basketbolcu), Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen), Muratcan Güler (Eski basketbolcu).
Yeşil Takım: Şaziye İvegin Üner (Eski basketbolcu), Cevher Özer (OGM Ormanspor), Tutku Açık (Eski basketbolcu).
BEN FERO'DAN KONSER
All-Star'da şarkıcı Ben Fero, basketbolseverlere mini bir konser verecek. Organizasyonda parkeye çıkacak Ben Fero, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.
Ayrıca, seyircilerin dahil olacağı çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
EN HIZLI EMEKLEYEN BEBEK ARANIYOR
Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise yine "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi olacak.
"Çiçeksepeti.com Bebek Yarışı" etkinliğinde 8-11 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek.
Katılım gösteren 10 bebek arasından birinci olan bebek ve ailesi Çiçeksepeti.com'un hazırladığı özel bir hediyenin sahibi olacak.
ÖNEMLİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Kızılayı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ING All Star 2020'de ekleyecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı olacak. Bu alanda satılan atkı, bere ve eldivenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.
Ayrıca etkinlik alanına kendi atkı, bere ve eldiveniyle gelen sporseverler için "İyilik kolileri" kurulup, bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
A Spor’da dev şölen! All-Star 2020 CANLI İZLE... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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