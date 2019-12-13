Gizem Sezer Adana’da - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Gizem Sezer Adana’da

’da

Gizem Sezer Adana’da

ekiplerinden , 'i kadrosuna kattı.

ekiplerinden , e'i kadrosuna kattı. 1,94 metre boyunda ve 25 yaşındaki pivot, sezona Bellona Basketbol'da de başlamıştı. Ligde 4 maçta süre alan Gizem, 7.8 dakika sahada kalarak; 2 sayı ve 2 ribaund ortalaması tutturdu.
  1. 13.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gizem Sezer Adana’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN