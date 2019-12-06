Dişi Kartallar çok farklı: 98-52
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Kosova ekibi KB Prishtina'yı 46 sayı farkla (98-52) mağlup etti.
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Kosova ekibi KB Prishtina'yı 46 sayı farkla (98-52) mağlup etti. İlk çeyreği 33-11 önde geçen Dişi Kartallar, soyunma odasına da 59-25 galip gitti. Final periyoduna 44 sayı farkla giren siyah-beyazlılar, 5. galibiyetini alırken, Yvonne Anderson 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. A Grubu'nda ise Botaş, evinde ağırladığı Gorzow''dan fark yedi: 49-83. D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BB, Enisey'i 92-86 mağlup etti.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Dişi Kartallar çok farklı: 98-52 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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