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06 Aralık 2019, Cuma
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çok farklı: 98-52

Dişi Kartallar çok farklı: 98-52

  , FIBA B Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği ekibi Prishtina'yı 46 sayı farkla (98-52) mağlup etti.

, FIBA B Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği ekibi Prishtina'yı 46 sayı farkla (98-52) mağlup etti. İlk çeyreği 33-11 önde geçen , soyunma odasına da 59-25 galip gitti. Final periyoduna 44 sayı farkla giren siyah-beyazlılar, 5. galibiyetini alırken, Yvonne Anderson 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. A Grubu'nda ise Botaş, evinde ağırladığı Gorzow''dan fark yedi: 49-83. D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BB, Enisey'i 92-86 mağlup etti.

  1. 6.12.2019
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