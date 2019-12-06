Dişi Kartallar çok farklı: 98-52

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Kosova ekibi KB Prishtina'yı 46 sayı farkla (98-52) mağlup etti. İlk çeyreği 33-11 önde geçen Dişi Kartallar, soyunma odasına da 59-25 galip gitti. Final periyoduna 44 sayı farkla giren siyah-beyazlılar, 5. galibiyetini alırken, Yvonne Anderson 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. A Grubu'nda ise Botaş, evinde ağırladığı Gorzow''dan fark yedi: 49-83. D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BB, Enisey'i 92-86 mağlup etti.