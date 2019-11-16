Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk yenilgisini aldı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Tarsus ligdeki ilk yenilgisini aldı

Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk yenilgisini aldı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde () mücadele eden Tarsus , Basketbol Takımı'na 65-55 yenildi.

'de mücadele eden Tarsus 3'üncü hafta maçında rakibi Basketbol Takımı ile Tarsus Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Takımı müsabakanın ilk çeyreğini, 7-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte hücum ağırlıklı oynayan deplasman takım, ilk yarıyı 37-31 önde bitirdi. Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı , karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi turkuaz - beyazlılar karşısında son çeyreğe 53-42 önde girdi.
Son periyotta tutuk oyununu sürdüren Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibini ürettiği sayılara karşılık veremeyince karşılaşmayı 65-55 kaybetti ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

  1. 16.11.2019
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