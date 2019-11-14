Hidayet Türkoğlu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ziyaret etti - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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'i ziyaret etti

Hidayet Türkoğlu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu () Başkanı , 'i makamında ziyaret etti.

'den yapılan açıklamaya göre Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belgrad'da Sırbistan ile oynayacağı maç öncesinde Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na hem 15 numaralı formasını hem de Vucic'in isminin yazılı olduğu 5 numaralı milli takım formasını hediye etti.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 18:39
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