Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika haberleri
Daha önce Kostas Sloukas ve Luigi Datome ile sözleşme uzatan, Fransız yıldız Nando de Colo'yu transfer eden Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'tan Leo Westermann ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son dakika haberine göre; transfer resmen açıklandı.
Nando De Colo'yu renklerine bağlayarak Avrupa'nın en önemli imzalarından birini atan Fenerbahçe Beko, bir başka Fransız gard Leo Westermann ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas'ta forma giymişti. Westermann, Joffrey Lauvergne ve De Colo'nun ardından sarı lacivertlilerin üçüncü Fransız oyuncusu oldu.
26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.
Fenerbahçe'nin Zalgiris'e belli bir miktar buy-out (fesih ücreti) ödeyeceği Litvanya basınında yer aldı. Hatırlanacağı gibi geçen sezon Fenerbahçe Beko forması giyen iki önemli isim Marko Guduric ve Nicola Melli, NBA ekiplerine transfer olarak sarı-lacivertlilerden ayrılmışlardı.
Fenerbahçe'nin birkaç rötuşla Euroleague şampiyonluğu hedefiyle kadrosuna son şekli vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe Beko'ya hoş geldin @westermann_leo! ????— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 12, 2019
?? https://t.co/TreHY2u21w pic.twitter.com/ljABqBatDI
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.
24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau'da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 10:17
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Fenerbahçe Beko Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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