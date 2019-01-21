Timberwolves son saniyede kazandı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Timberwolves son saniyede kazandı

Timberwolves son saniyede kazandı

Amerikan 'nde () , sahasında 'ı 116-114 yendi.

'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 120-95

-: 116-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 95-103

  1. 21.1.2019 09:41
  2. Güncelleme: 21.1.2019 10:49
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