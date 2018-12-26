Kayseri Basketbol İstanbul Üniversitesi'ni geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 66-66 biten maçta İstanbul Üniversitesi'ni uzatma sonunda 72-70 yendi.
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Emir Can Özkan
İstanbul Üniversitesi: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan 7, Yasemin Güneş 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, Gülse Uğur 9, İlayda Güner 2
Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 13, Ibekwe 18, Ivankovic 16, Ezgi Manlacı, Miljkovic 8, Anderson 15, Gizem Sezer 2, Meryem Gültekin
1. Periyot: 21-16
Devre: 39-35
3. Periyot: 53-52
Normal süre: 66-66
5 faulle çıkanlar: 36.53 Gülse Uğur, 41.33 Yasemin Güneş (İstanbul Üniversitesi), 44.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)
Bellona Kayseri Basketbol ligde 3. galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise 10. kez mağlup oldu.
- 26.12.2018 22:21
-
İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
-
Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
-
Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
Kayseri Basketbol İstanbul Üniversitesi'ni geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.