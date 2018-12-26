Kayseri Basketbol İstanbul Üniversitesi'ni geçti
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Basketbol 'ni geçti

Kayseri Basketbol İstanbul Üniversitesi'ni geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bellona Basketbol, normal süresi 66-66 biten maçta 'ni uzatma sonunda 72-70 yendi.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Kemal Digilli, Emir Can Özkan

: Watkins 10, Fall 12, Feride Şevval Akalan 7, 9, Kardelen Gezgin 13, Hande Güven 8, 9, İlayda Güner 2

Bellona Basketbol: Gamze Takmaz 13, Ibekwe 18, Ivankovic 16, , Miljkovic 8, Anderson 15, Gizem Sezer 2, Meryem Gültekin

1. Periyot: 21-16

Devre: 39-35

3. Periyot: 53-52

Normal süre: 66-66

5 faulle çıkanlar: 36.53 Gülse Uğur, 41.33 Yasemin Güneş (İstanbul Üniversitesi), 44.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)

Bellona Kayseri Basketbol ligde 3. galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise 10. kez mağlup oldu.

  1. 26.12.2018 22:21
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