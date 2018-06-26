Olympiakos'ta Sfairopoulos ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta Sfairopoulos ile yollar ayrıldı

    <a href="/index/olympiakos?id=fe39eaaf-efd4-4485-bac1-0e557ba5d4ac" class="" rel="tag">Olympiakos</a>'ta Sfairopoulos ile yollar ayrıldı

    Takımı'nda başantrenör dönemi sona erdi.

    ekiplerinden , Yunan başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2014 yılında Yunan ekibinin başına geçen 51 yaşındaki başantrenör, takımını 2 kez Avrupa Ligi finaline taşırken, 2 defa da şampiyonluğu yaşadı.

    İLK ADAY BLATT
    yönetimi ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör arayışlarına başlarken, listenin başında ile 2 sezonun ardından yollarını ayıran David Blatt bulunuyor. Blatt, 'nın başındaki ilk senesinde takımını Avrupa Ligi'nde son 8'e taşırken, geçen sezon ise ULEB şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 26.6.2018 23:10
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