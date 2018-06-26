Olympiakos'ta Sfairopoulos ile yollar ayrıldı
Olympiakos Basketbol Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos dönemi sona erdi.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Yunan başantrenör Ioannis Sfairopoulos ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2014 yılında Yunan ekibinin başına geçen 51 yaşındaki başantrenör, takımını 2 kez THY Avrupa Ligi finaline taşırken, 2 defa da Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
İLK ADAY BLATT
Olympiakos yönetimi Ioannis Sfairopoulos ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör arayışlarına başlarken, listenin başında Darüşşafaka Basketbol ile 2 sezonun ardından yollarını ayıran David Blatt bulunuyor. Blatt, Darüşşafaka'nın başındaki ilk senesinde takımını THY Avrupa Ligi'nde son 8'e taşırken, geçen sezon ise ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
- 26.6.2018 23:10
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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