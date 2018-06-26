Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Yunan başantrenör Ioannis Sfairopoulos ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2014 yılında Yunan ekibinin başına geçen 51 yaşındaki başantrenör, takımını 2 kez THY Avrupa Ligi finaline taşırken, 2 defa da Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.



İLK ADAY BLATT

Olympiakos yönetimi Ioannis Sfairopoulos ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör arayışlarına başlarken, listenin başında Darüşşafaka Basketbol ile 2 sezonun ardından yollarını ayıran David Blatt bulunuyor. Blatt, Darüşşafaka'nın başındaki ilk senesinde takımını THY Avrupa Ligi'nde son 8'e taşırken, geçen sezon ise ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.