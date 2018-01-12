Aslan nihayet
Üst üste aldığı yenilgilerle ligde ve Avrupa’da hayal kırıklığı yaşayan Dişi Aslanlar, Belçika temsilcisi Castors’u mağlup ederek moral buldu
G.Saraylı basketbolcular, Davis'in 24 sayıyla en skorer olduğu maçtan sonra sevinç yumağı oluşturdu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:20
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Aslan nihayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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