;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aslan nihayet

    Aslan nihayet

    Üst üste aldığı yenilgilerle ligde ve Avrupa’da hayal kırıklığı yaşayan , Belçika temsilcisi Castors’u mağlup ederek moral buldu

    G.SARAY, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. hafta maçında konuk ettiği Castors Braine'e fark atarak moral buldu: 87-76. Belçikalı rakibi karşısında maça iyi başlayan , ilk çeyreği 26-15, devreyi de 44-34 önde geçti. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren rakibi karşısında 26-20 geriye düşen Cimbom, son çeyrekte farkı açtı: 87-76.

    G.Saraylı basketbolcular, Davis'in 24 sayıyla en skorer olduğu maçtan sonra sevinç yumağı oluşturdu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan nihayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN