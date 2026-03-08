Şehir'den 3'te 3

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın zevkli mücadelesinde Başakşehir, 13'te Ömer Ali'yle öne geçti. 39'da Antunes eşitliği sağladı. 45'te ise Göztepe 2. gole çok yaklaştı. Antunes'in frikiği kaleci Muhammed'den döndü. Heliton tamamlamak istedi, yine Muhammed uzaklaştırdı. Yaşanan karambolde Juan'ın vuruşu bu kez direkten döndü ve devre 1-1 bitti.

5 MAÇTA SADECE 1 GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe oldu. 51'de Jeferson'un şutunu Muhammed kornere çeldi. 60'ta yine Jeferson'un vuruşunda Muhammed gole izin vermedi. Göztepe gol ararken, golü yedi. 69'da Yusuf'un pasıyla buluşan Brnic, soldan yaptığı şık plaseyle ağları havalandırdı: 2-1. Kalan sürede skoru koruyan turuncu-lacivertliler, 3'te 3 yapıp averajla rakibini geçti. 5 maçtır kazanamayan Göztepe ise bu süreçte sadece 1 kez ağları sarstı.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Başakşehir karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise inanç ve kaliteleriyle kazandıklarını vurguladı.