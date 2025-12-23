CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Başakşehir Seriye bağladı

Seriye bağladı

Boz Baykuşlar, sahasında Gaziantep FK’yı Shomurodov, Fayzullayev, Arda, Umut ve Brnic’in golleriyle 4-1 yendi ve ligin ilk yarısını 7. tamamladı

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Seriye bağladı

Başakşehir, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü farklı mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazandı ve ligin ilk yarısını 7. sırada tamamladı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21'de Shomurodov, 29'da Fayzullayev, 53'te Arda Kızıldağ (K.K.), 68'de Umut Güneş ve 84'te Brnic kaydetti.

4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Gaziantep FK'nin tek golünü 26'da Camara kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Kevin Rodrigues, 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü. İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi. Nuri Şahin'in öğrencileri ise üst üst 4 maçtır kaybetmeyerek yükselişini sürdürdü.

