Seriye bağladı

Başakşehir, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü farklı mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazandı ve ligin ilk yarısını 7. sırada tamamladı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21'de Shomurodov, 29'da Fayzullayev, 53'te Arda Kızıldağ (K.K.), 68'de Umut Güneş ve 84'te Brnic kaydetti.

4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Gaziantep FK'nin tek golünü 26'da Camara kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Kevin Rodrigues, 76. dakikada direkt kırmızı kart gördü. İstifasından 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'nin serisi, Başakşehir maçıyla birlikte sona erdi. Nuri Şahin'in öğrencileri ise üst üst 4 maçtır kaybetmeyerek yükselişini sürdürdü.