Nuri Şahin: Trabzonspor gibi bir takıma karşı...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, 4-3 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Çok gururluyum, Trabzonspor gibi bir takıma karşı 90 dakika eksikle ancak böyle oynanabilir. Diğer taraftan çok üzgünüm, emeğimizin karşılığı bu değildi. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor! Geliyoruz! Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum! Buradayız, ayaktayız... Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.