Haberler Başakşehir Başakşehir dört köşe

Başakşehir dört köşe

Başakşehir, Antalya'yı Nuno da Costa (2) ve Shomurodov'un (2) golleriyle 4-0 mağlup etti. 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Başakşehir dört köşe
Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta RAMS Başakşehir, 10 kişi kalan Antalyaspor'u 4-0 yendi. Başakşehir'in gollerini 22. ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov, 45+4. ve 53. dakikalarda Nuno da Costa attı. Ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncu-lacivertliler ligde 4 maç sonra 3 puan hasretine son verdi. Antalyaspor'da Doğukan Sinik kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Başakşehir'in 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul nedeniyle iptal edildi. Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.
