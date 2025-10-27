Başakşehir dört köşe

Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta RAMS Başakşehir, 10 kişi kalan Antalyaspor'u 4-0 yendi. Başakşehir'in gollerini 22. ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov, 45+4. ve 53. dakikalarda Nuno da Costa attı. Ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncu-lacivertliler ligde 4 maç sonra 3 puan hasretine son verdi. Antalyaspor'da Doğukan Sinik kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Başakşehir'in 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul nedeniyle iptal edildi. Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.