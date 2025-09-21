Başakşehir seri peşinde

Erteleme maçında Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan Başakşehir, bugün saat 17.00'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci sınavına çıkacak turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin zorlu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
