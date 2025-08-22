CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Avantajı kaptırdık

Avantajı kaptırdık

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir Romanya temsilcisi U. Craiova’ya 2-1 mağlup oldu

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avantajı kaptırdık

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Başakşehir FK, Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Craiova'da hesabı 45+1'de Galatasaray'ın eski yıldızı Alexandru Cicaldau açtı. Bu golün ardından Başakşehir FK, soyunma odasına 1-0 geride gitti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, ikinci yarıya da baskılı başlamasına karşın Craiova, 61'inci dakikada bu kez Mora'nın attığı golle durumu 2-0'a taşıdı. İkinci yarının son bölümünde, Festy Ebosele 87'nci dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Rumen ekibi rövanş maçı öncesinde önemli bir avantajı cebine koymuş oldu. Rövanş, 28 Ağustos Perşembe günü Craiova'nın evinde oynanacak. Genel skorda rakibine üstünlük kuran kulüp lig aşamasına kalacak.

İSTANBUL'DA TURU GEÇECEĞİZ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, deplasmandaki 2-1'lik yenilginin ardından, "Rövanşa daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İlk yarının sonunda yediğimiz gol planlarımızı bozdu. İstanbul'da daha iyi bir mücadele gösterip, turu geçmeye çalışacağız. Lig aşamasına geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Reklam
Barış Alper'e servet!
DİĞER
Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Talep edilen rakamlar el yaktı...
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu denedi! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
F.Bahçe'de gündem Catamo!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! 01:21
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:20
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:19
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:10
Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum! Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum! 01:10
Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı! Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı! 01:10
Daha Eski
Başakşehir turu zora soktu! Başakşehir turu zora soktu! 01:09
F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati 01:09
G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! 01:09
Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar 01:09
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:09
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! 01:09