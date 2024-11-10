Çağdaş Atan resti çekti! "İyi performans vermeyenlerin..."

Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir FK sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kopenhang ile oynanan karşılaşma öncesinde kulüp CEO'su Murat Yaman'ın annesinin vefat ettiğini ve bunun kendilerini çok üzdüğünü belirten Atan, Murat Yaman'a baş sağlığı diledi.

Kopenhag maçının üstünden çok geçmeden Beşiktaş ile zor bir maç oynadıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Danimarka'da 01.00'de maçı bitirdik. 62 saat sonra burada oynadık. Bugün itibariyle 20'nci maçımızı oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Deplasmanı daha fazla oynadık. Son 2 maç çok iyi cevap verdik. Sağlam kaldık. Rakiplerimize net pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Oyuncularım, planladığımız her şeyi yapmak istediler. Beşiktaş 1'e 1 baskı yapması zor bir takım. Gezen bir takım. 1'e 1 bulduğumuz anlarda etkili pres yaptık. İlk yarı geçiş şansı yakaladık. Takımla ilgili tek negatif şey topa daha sahip olabilirdik. Gole yaklaştığımız anlar vardır. Pozisyon anlamında kısır ama mücadele açısından etkili bir maç oynandı. Van Bronckhorst daha sonra forvetsiz oyuna döndü. Bu bizim hamlelerimizi bozdu. Seviyemizi yukarda tutmaya çalıştık. 20 tane oyuncuyu iki maçta iyi kullandığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz sezona yüklü halde girmek zorundaydık. 10'uncu haftadan sonra bir kırılma bekliyorduk. Bu kırılma biraz uzun sürdü. Cejle maçı bizi çok yıprattı. Geri dönüş sinyallerini oyuncularım verdi. Devreye kadar iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz. Hamlelerle birlikte vites arttıracağız. Devre arasında transferlerle hızlanmamız gerekiyor. Oyuncu modeli olarak yavaş bir takımız. Hızlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'BEN SAHANIN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUM'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın karşılaşmanın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Çağdaş Atan, "Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Antrenörlük kariyerim boyunca hakemlerle ilgili bir ya da iki kere konuşmuşumdur. Benim dahil olmak istediğim konular değil. Pozisyonun tekrarını izlemedim. Çıplak gözle gördüm, bir düşüncem var. Bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'İYİ PERFORMANS VERENLER DEVAM EDECEK, VERMEYENLERİN YERİNE DE YENİLERİ GELECEK'

Geçen sezonun kış transfer döneminden itibaren bir değişim yaşadıklarını ve bu değişimin devam edeceğini belirten Çağdaş Atan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz bir değişim yaşıyoruz. Kış transferlerinde verimli sonuç ya da iyi oyuncular almak kolay değil. Ufak bir parçayı tamamlayabiliyorsunuz. Yazın faydalı, iyi oyuncular aldık ama sayısal olarak az. Elimizdeki oyuncuları daha fazla değerlendirmek istediğimiz dönemlerden geçtik. Değişim devam edecek. Bu oyun, performans oyunu, iyi performans verenler devam edecek. Vermeyenlerin yerine de yenileri gelecek. Mevki olarak karar vermedik. Ters ayaklı beklerle çok fazla oynadık ve çok puan aldık. Kemen ve Ömer Ali çok gol attı. Son zamanlarda bize zarar vermeye başladığını gördük. Formasyon değiştirme kararı aldık milli arada daha da geliştirip, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz."