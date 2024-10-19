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Haberler Başakşehir

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir gol yedik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, canlarını acıtan bir gol yediklerini söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 18:46
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir gol yedik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, canlarını acıtan bir gol yediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Merkezde ve baskıda kazandığımız topları çok erken kaybettik. Biraz acele ettik. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. İkinci yarıya çok olumlu başladık. Maç ikinci yarıda bize 2-3 defa geldiğini söyleyebilirim. Pozisyonlarımız oldu, finallendiremediğimiz hücumlar oldu. Kanat oyuncularımız bire bir oyunu istediğimiz gibi yansıtamadı. Canımızı çok acıtan bir gol yedik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü kulübümüz için Avrupa'da çok önemli bir maçımız var. Kafamızı kaldırıp bu maça hazırlanalacağız" dedi.

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