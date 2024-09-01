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Başakşehir 5-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir konuk ettiği Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 21:15
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Başakşehir 5-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile Antalyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64, 72 ve 80. dakikalarda ise Piatek kaydetti. Antalyaspor'un 2 ve 41. dakikada Larsson ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

RAMS Başakşehir bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, bu sezonki 2. yenilgisini alan Antalyaspor 4 puanda kaldı.

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