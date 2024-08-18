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RAMS Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 19:08
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RAMS Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig heyecanı ikinci haftasında hız kesmeden devam ediyor.

RAMS Başakşehir kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Figueiredo, Berkay, Davidson, Piatek

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj

RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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