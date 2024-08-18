RAMS Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig heyecanı ikinci haftasında hız kesmeden devam ediyor.
RAMS Başakşehir kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Figueiredo, Berkay, Davidson, Piatek
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Janvier, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj
RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.