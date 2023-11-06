Müthiş düello

Gol düellosuna sahne olan maçta Başakşehir, evinde Ankaragücü'yle 3-3 berabere kaldı. Başkent ekibi 3 kez öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Turuncu-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Piatek, attığı 2 golle siftah yaptı. İki takımın da birer topu direkten döndü. Başakşehir'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler de deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor

OYUNUN GALİBİ A.GÜCÜ

A.Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Oyunun galibi olduğumuzu düşünüyorum. 3 gol var, pozisyonlar var" derken, B.Şehir hocası Çağdaş Atan, "Sonunda saha içinde vermesi gereken reaksiyonu verdik" ifadelerini kullandı.