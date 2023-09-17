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İstanbulspor 0 - 2 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'la çıktığı ilk maçta deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 19:59
İstanbulspor 0 - 2 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'den sekti, altıpas önünde topu kontrol eden Aleksic, arka direkteki Pelkas'a havadan gönderdiği topu Yunan futbolcu kafa ile boş kaleye gönderdi: 0-1.

72. dakikada konuk ekip net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Piatek yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahsına giren Dennis, Piatek'e pasını verdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Piatek'in dönerek sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada İstanbulspor beraberlik şansını kullanamadı. Cemali'nin hatalı geri pasını kapan Emir Kaan Gültekin, kaleci Volkan'ı çalımlamak istedi. Volkan yatarak Emir Kaan'ın ayaklarından topu aldı.

90. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Dubois'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo'nun ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Mücadeleyi RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Rroca, Ndao (Dk. 67 Wanga), Ethemi, Jackson (Dk. 87 Kubilay Köylü), İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev (Dk. 89 Onur Ergün), Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 68 Dubois), Pelkas (Dk. 79 Figueiredo), Deniz Türüç (Dk. 68 Dennis), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 52 Pelkas, Dk. 90 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Loshaj, Dk. 57 Ethemi, Dk. 88 Vefa Temel, Dk. 90+4 Duhaney (İstanbulspor)

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