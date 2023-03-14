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Başakşehir Avrupa aşkınaAvrupa

Ligde Beşiktaş'a kaybeden Başakşehir, ara vermeden Konferans Ligi'nde yarın sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına mutlak galibiyet parolasıyla başladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Başakşehir Avrupa aşkınaAvrupa

Turuncu-lacivertliler, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Gent'i kupanın dışına itip, tarih yazmak istiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu da ligde üst üste 3 yenilgi alan futbolcularını, kritik maça motive etmeye çalışıyor.


Gent maçı Bastien'inBastien'in
Başakşehir'in Gent'le oynayacağı Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasını, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Jeremie Pignard'ın 4'üncü hakemliğini yapacağı maçın VAR odasında Willy Delajod ile Stephanie Frappart görev alacak.

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