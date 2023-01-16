Youssouf Ndayishimiye'yi Nice istedi! Başakşehir'in yanıtı...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, transferin gözdesi konumunda... Sergilediği performansla adından söz ettiren Burundili yıldız, Fransız ekiplerinin takibinde...

Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre defans hattını güçlendirmek isteyen Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Ndayishimiye için Başakşehir'e 9 milyon euro'luk teklif sundu. Ancak bu teklifin Başakşehir tarafından reddedildiği belirtildi. Kulübün beklentisinin 12 milyon euro olduğu vurgulandı.

Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 29 karşılaşmada 7 gol atarken 1 de asist yaptı. Başarılı oyuncu ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.