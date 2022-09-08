Pro-lisans kursuna başlayan Emre Belözoğlu takımının başında olabilecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Emre Belözoğlu, oyuncularından Stefano Okaka ile maçın oynanacağı Tynecastle Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, Newcastle United forması giydiği dönemde maçın oynanacağı Edinburgh şehrini sık ziyaret ettiğini ve İskoçya'yı çok sevdiğini anlattı.

Tarihi olan bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydeden Belözoğlu, Hearts takımının saha içinde iyi organize olduğunu, oyun içerisinde farklı sistemler kurabildiğini ancak kendilerinin de iyi hazırlandığını ve iki taraf için de zorlu bir karşılaşma olacağını belirtti.

Belözoğlu, "Hearts'ın güçlü yönlerini sahada kapatmaya çalışacağız. Topa sahip olmamız gereken bir maç. Aynı zamanda maçta baskın olmaya gayret göstereceğiz. Altı zorlu maçı aşarak gruplara kalma başarısı gösterdik. Hedefimiz 3 puan. Saha içindeki savaşımız bu düşünceyle olacak. Biz en iyi performansı göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

Belözoğlu, gazetecilerin "Teknik direktör olarak mı sahada bulunacaksınız" sorusunu "Bir hafta önce pro-lisans kursuna başladım. Dolayısıyla sizler önünde açıklama yapma durumuna geldim. Avrupa kupalarındaki ilk basın toplantımda konuşuyorum ve maçta teknik direktör olarak yer alacağım" şeklinde cevapladı.