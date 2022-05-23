Haberler Başakşehir Başakşehir'de Salih Uçan'ın kiralık sözleşmesi sona erdi

Başakşehir'de Salih Uçan'ın kiralık sözleşmesi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Salih Uçan'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Milli futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a geri döndü.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:25
Başakşehir'de Salih Uçan'ın kiralık sözleşmesi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de iki ayrılık birden yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde kiralık sözleşmeleri sona eren Salih Uçan ile Pizzi'nin takımdan ayrıldığı açıklandı.

SALİH BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNDÜ

Sezonun ikinci yarısında Başakşehir forması giyen Salih Uçan, bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a geri döndü.

Portekizli kanat oyuncusu Pizzi de Benfica'nın yolunu tuttu.

DİĞER
Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'in keyfi yerinde! Havuz başından siyah bikinisiyle paylaştı fit haline övgüler yağdı!
Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!
Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti!
Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Avrupa'ya meydan okumak istiyoruz"
Başakşehir Trabzonspor maçı CANLI
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA
TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Salih Uçan... Transferde flaş gelişme! Salih Uçan... 15:15
Liverpool'dan orta sahaya 19'luk yıldız! Liverpool'dan orta sahaya 19'luk yıldız! 15:14
Devler Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu Devler Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu 15:09
Başkan Erdoğan'dan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'ne tebrik Başkan Erdoğan'dan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'ne tebrik 14:55
Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı 14:43
Belçika - Türkiye maçı saat kaçta? Belçika - Türkiye maçı saat kaçta? 14:33
Daha Eski
Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 14:16
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta? Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta? 14:05
Fırtına'da transfer harekatı başladı! Fırtına'da transfer harekatı başladı! 13:43
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... 13:24
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 13:00
Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti! Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti! 12:27