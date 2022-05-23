Başakşehir'de Salih Uçan'ın kiralık sözleşmesi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de iki ayrılık birden yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde kiralık sözleşmeleri sona eren Salih Uçan ile Pizzi'nin takımdan ayrıldığı açıklandı.

SALİH BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNDÜ

Sezonun ikinci yarısında Başakşehir forması giyen Salih Uçan, bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a geri döndü.

Portekizli kanat oyuncusu Pizzi de Benfica'nın yolunu tuttu.