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Fatih Karagümrük - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 11 puanla 9. konuk Başakşehir ise 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Fatih Karagümrük Başakşehir maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 19:55
Fatih Karagümrük - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 11 puanla 9. konuk Başakşehir ise 6 puanla 7. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük Başakşehir maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

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