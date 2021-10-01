Fatih Karagümrük - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Günün ilk karşılaşmalarında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip 11 puanla 9. konuk Başakşehir ise 6 puanla 7. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük Başakşehir maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic
Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka