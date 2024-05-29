Haberler Barcelona Barcelona'da Hansi Flick dönemi başladı!

Barcelona'da Hansi Flick dönemi başladı!

Barcelona, Alman teknik direktör Hansi Flick ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona'da Hansi Flick dönemi başladı!

İspanya LaLiga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da teknik direktör Xavi ile yollar ayrıldı. İspanyol teknik adamın yerine göreve, son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick getirildi. Alman teknik adam; 25 resmi maçta 12 galibiyet alırken; 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. 2019 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan teknik adam Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda görev aldı.

KUPALARLA DOLU BAYERN KARİYERİ

59 yaşındaki Alman teknik adam, Bayern Münih'i çalıştırdığı 2 senede toplam 7 kupa sevinci yaşadı. Hansi Flick 2019-2020 sezonunda Almanya Bundesliga, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, 2020-21 sezonunda da Almanya Süper Kupası, Almanya Bundesliga, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ!

F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza
G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi!
DİĞER
İspanya’yı sallayan Arda Güler’in bonservisi ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 50 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
TBMM'den "İsrail" tezkeresi! BM'ye çağrı: Acil toplanın!
G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği!
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın
Xavi Barça’da kaldı
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi! G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi! 16:14
F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza 15:55
G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği! G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği! 15:48
G.Birliği ayrılığı açıkladı! G.Birliği ayrılığı açıkladı! 15:02
Barça'da Hansi Flick dönemi! Barça'da Hansi Flick dönemi! 15:01
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! 14:39
Daha Eski
Olympiakos - Fiorentina maçı CANLI izle! Olympiakos - Fiorentina maçı CANLI izle! 14:32
Süper Lig'den Polonya'ya 3 isim! Süper Lig'den Polonya'ya 3 isim! 14:16
Razvan Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor? Razvan Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor? 14:10
Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor 13:52
G.Saray'da Özbek yönetimi mazbatasını aldı! G.Saray'da Özbek yönetimi mazbatasını aldı! 13:07
Zorlu finalin hakemi belli oldu! Zorlu finalin hakemi belli oldu! 12:44