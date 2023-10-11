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Barcelona 6 numara transferi için 4 aday belirledi

Son dakika futbol haberleri... Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 6 numara bölgesi transferi için listesini yönetime sundu. İşte o isimler...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:55
Barcelona 6 numara transferi için 4 aday belirledi

LaLiga'da yoluna 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ile mağlubiyet yüzü görmeden devam eden Barcelona'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Barcelona'nın çalıştırıcısı Xavi, 6 numara transferi için yönetime listeyi sundu.

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ESPN'de yer alan habere göre; İspanyol teknik adam, Arsenal'den Jorginho, Liverpool'dan Thiago, Bayern Münih'ten Kimmich ve Real Betis'ten ise Guido Rodriguez'in bulunduğu listeyi yönetime sundu.

Barcelona, LaLiga'da 9 maç sonunda 21 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

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