Haberler Barcelona Barcelona futbolcusu Gerard Pique'den flaş karar! Futbola veda ediyor

Barcelona futbolcusu Gerard Pique'den flaş karar! Futbola veda ediyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen 35 yaşındaki Gerard Pique flaş bir karar aldı! Pique, yaptığı açıklamada cumartesi günü oynanacak Almeria maçıyla beraber futbolu bırakacağını açıkladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:07
Barcelona futbolcusu Gerard Pique'den flaş karar! Futbola veda ediyor
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Gerard Pique'den sürpriz bir karar geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı. Pique, yayınladığı videoda, "Barcelona bana her şeyi verdi. Barcelona'dan sonra başka takımda forma giymeyeceğimi her zaman söyledim, öyle de olacak. Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu. Pique, Barcelona kariyerinde toplam 30 kupa kazandı.
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
30 bin TL promosyon ödemesi! Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...
Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da
Jesus eski öğrencisiyle buluşuyor! Transferde Altay detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En iyi genç futbolcu Gavi oldu!
Emre Demir Barcelona'da süre almakta zorlanıyor!
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım 21:39
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım 21:37
Abdullah Avcı'ya plaket verildi! Abdullah Avcı'ya plaket verildi! 21:37
Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı 21:14
Pique'den flaş karar! Vedaya hazırlanıyor Pique'den flaş karar! Vedaya hazırlanıyor 21:07
TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! 20:50
Daha Eski
Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da 20:25
Brezilya'da şampiyon Palmeiras! Brezilya'da şampiyon Palmeiras! 20:16
Gökhan Sazdağı: İyi gidiyoruz! Gökhan Sazdağı: İyi gidiyoruz! 20:07
Galatasaray Beşiktaş maçına hazırlanıyor! Galatasaray Beşiktaş maçına hazırlanıyor! 19:47
Başakşehir Hearts maçından notlar Başakşehir Hearts maçından notlar 19:45
Timo Werner yıl sonuna kadar yok! Timo Werner yıl sonuna kadar yok! 19:41