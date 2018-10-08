Barcelona liderliği kaptırdı – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    liderliği kaptırdı

    Barcelona liderliği kaptırdı

    1. Futbol Ligi'nin () 8. haftasında , deplasmanda 'yla 1-1 berabere kaldı.

    Mestalla Stadın'da oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında 'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

    'nın bu gole cevabı 23. dakikada 'den geldi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

    İkinci yarıda takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

    Ligde son 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Barcelona, bu skorla puanı 15 yaptı ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya kaptırdı.

    1. 8.10.2018 00:33
    2. Güncelleme: 8.10.2018 01:00
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