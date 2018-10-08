Mestalla Stadın'da oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Ezequiel Garay'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Barcelona'nın bu gole cevabı 23. dakikada Lionel Messi'den geldi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıda takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Ligde son 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Barcelona, bu skorla puanı 15 yaptı ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya kaptırdı.