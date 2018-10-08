Barcelona liderliği kaptırdı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia'yla 1-1 berabere kaldı.
Mestalla Stadın'da oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Ezequiel Garay'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
Barcelona'nın bu gole cevabı 23. dakikada Lionel Messi'den geldi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarıda takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Ligde son 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Barcelona, bu skorla puanı 15 yaptı ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya kaptırdı.
- 8.10.2018 00:33
- Güncelleme: 8.10.2018 01:00
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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